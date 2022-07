Ascolti Tv analisi 7 luglio 2022 | Terence Hill doppia Papi “TIM Summer Hits” cresce | DeMartino Delogu coppia tipo di Rai2 Brindisi batte De Gregorio e Parenzo Che flop lo Strega!

(Di venerdì 8 luglio 2022)al top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 3,883 milioni e 26,85%; Reazione a Catena 3,5 milioni e 29,32% con la seconda parte. TechetecheTe 3,016 milioni di spettatori ed il 18,95%. Ammiraglie ancora al risparmio, con le solite repliche e con lo schema fiction contro show ancora attuale nella sfida televisiva principale di giovedì 7, ma con qualche ulteriore presenza a rinfrescare la griglia generalista. A Don Matteo versionesu Rai1, ha risposto Scherzi a parte su Canale5. Maha proposto la seconda puntata dell’evento canoro Tim, carico di musica da spiaggia. Rai3 ha puntato sul docufilm Il cacciatore di nazisti, mentre Italia 1 ha proposto il telefilm FBI: Most Wanted. Diversa dal solito è stata anche la sfida tra Rete4 e La7, ...

Pubblicità

emabrue : Ascolti tv 6 luglio 2022 analisi: Torna Piero Angela e batte la Sciarelli. Termina l’agonia de “L’Ora”. Bene i pomp… - bakeoffitalia : Discovery Italia, da Real Time a Frisbee, tutti gli ascolti - TV Intrattenimento Informazione Talk Show - infoitcultura : Ascolti tv 6 luglio 2022 analisi: Torna Piero Angela e batte la Sciarelli. Termina l’agonia de “L’Ora”. Bene i pomp… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 6 luglio 2022, SuperQuark 14.1%, L’Ora- Incontro contro Piombo - tvzoomitalia : #AscoltiTv 6 luglio 2022 analisi: Torna Piero Angela e batte la Sciarelli. Termina l’agonia de “L’Ora”. Bene i pomp… -

... con una continua e costruttiva attività d'e d'indirizzo anche in seno agli organismi ... Del resto 'penso che in questa prima fase glidi Dazn saranno rilevati dall'Auditel; poi vedremo ...... un viaggio nella memoria a 40 anni dal successo azzurro e un'di come sono cambiati il ... Grandiper la domenica di tennis e Formula 1 Grandiper il weekend di tennis e Formula 1 ...Secondo l’economista russo Sergei Glazyev, è giunto il tempo dell'egemonia della Cina, con la quale Mosca deve allearsi.