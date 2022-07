Aranguena (DAZN): «Prezzo driver importante per aumentare gli abbonati» (Di venerdì 8 luglio 2022) Bosco Aranguren, l’uomo che da tre mesi guida il progetto DAZN in Spagna, ha rilasciato un’intervista al portale 2Playbook per parlare del nuovo ambizioso piano della piattaforma di sport in streaming nel Paese. In Spagna DAZN ha acquisito una parte dei diritti della Liga spagnola, proponendo una sottoscrizione per vedere solo le partite del campionato Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 8 luglio 2022) Bosco Aranguren, l’uomo che da tre mesi guida il progettoin Spagna, ha rilasciato un’intervista al portale 2Playbook per parlare del nuovo ambizioso piano della piattaforma di sport in streaming nel Paese. In Spagnaha acquisito una parte dei diritti della Liga spagnola, proponendo una sottoscrizione per vedere solo le partite del campionato Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Media #Notizie Aranguena (DAZN): «Prezzo driver importante per aumentare gli abbonati»: Bosco Aranguren, l’uomo ch… - CalcioFinanza : Aranguena (#DAZN Spagna): «Il prezzo è un driver importante per aumentare gli abbonati, non possiamo negarlo»… -