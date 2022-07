Vitalie Sofroni cerca di proteggere una donna e suo figlio dal marito violento: ucciso a Parma (Di giovedì 7 luglio 2022) Poteva essere la storia di una donna uccisa per strada, e invece è diventata la storia di un uomo che ha perso la vita perchè ha cercato di proteggere un bambino e sua madre. Poteva essere la storia dell’ennesimo femminicidio e invece è diventata la storia di Vitalie Sofroni, ucciso con una serie di coltellate al cuore da un uomo violento senza scrupoli. Vitalie, 40enne moldavo, da poco meno di venti in Italia, lavorava come corriere. Ieri è stato ucciso: ha deciso di non restare a guardare ed è intervenuto in un parcheggio per aiutare una donna che stava litigando con il marito. Sofroni si era accorto che la donna aveva in braccio il bambino e che poteva essere uccisa vista la furia di suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 luglio 2022) Poteva essere la storia di unauccisa per strada, e invece è diventata la storia di un uomo che ha perso la vita perchè hato diun bambino e sua madre. Poteva essere la storia dell’ennesimo femminicidio e invece è diventata la storia di Vitaliecon una serie di coltellate al cuore da un uomosenza scrupoli. Vitalie, 40enne moldavo, da poco meno di venti in Italia, lavorava come corriere. Ieri è stato: ha deciso di non restare a guardare ed è intervenuto in un parcheggio per aiutare unache stava litigando con ilsi era accorto che laaveva in braccio il bambino e che poteva essere uccisa vista la furia di suo ...

