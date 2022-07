UFFICIALE – Rincon rinnova il contratto con la Sampdoria

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tomasha ufficialmenteto fino al 2023 il propriocon la. Il centrocampista venezuelano vestirà così ancora per un’altra stagione la maglia blucerchiata. Arrivato dal Torino nella sessione invernale del mercato di quest’anno, il classe 1988 è divenuto immediatamente un riferimento imprescindibile per il centrocampo del Doria. Nella sua prima parentesi sull’altra sponda di Genova, ha collezionato 17 presenze, senza mai però trovare la via del gol. Comincia ora per lui la seconda parte dell’avventura insieme a mister Giampaolo, già carico per regalare un campionato senza troppi patemi. Andiamo a scoprire qualcosa di più sul giocatore.oltre ilcon laQuando parliamo del General, parliamo di un uomo che ...