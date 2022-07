Sulla Marmolada trovati altri resti. Il bilancio definitivo: le vittime sono 11 (Di giovedì 7 luglio 2022) Con le luci del giorno sono ricominciate le operazioni di ricerca dei dispersi Sulla Marmolada. Una squadra altamente specializzata, anche con i cani molecolari, è al lavoro per cercare tracce non ancora individuate da droni ed elicotteri. Un’operazione rischiosa, dal momento che una parte di ghiaccio minaccia di cadere nel pendio. Il bilancio definitivo del crollo del ghiacciaio della Marmolada è di 11 tra deceduti e dispersi “Il bilancio di questa tragedia è pressoché definito – ha detto questa mattina il governatore del Veneto, Luca Zaia -: ci sono undici persone tra i deceduti e i dispersi. Ad oggi l’identificazione degli otto deceduti riguarda tre veneti identificati e una trentina. Dei feriti, sette (tre dei quali in Veneto) sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) Con le luci del giornoricominciate le operazioni di ricerca dei dispersi. Una squadra altamente specializzata, anche con i cani molecolari, è al lavoro per cercare tracce non ancora individuate da droni ed elicotteri. Un’operazione rischiosa, dal momento che una parte di ghiaccio minaccia di cadere nel pendio. Ildel crollo del ghiacciaio dellaè di 11 tra deceduti e dispersi “Ildi questa tragedia è pressoché definito – ha detto questa mattina il governatore del Veneto, Luca Zaia -: ciundici persone tra i deceduti e i dispersi. Ad oggi l’identificazione degli otto deceduti riguarda tre veneti identificati e una trentina. Dei feriti, sette (tre dei quali in Veneto)...

