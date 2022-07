Stadio Roma, nota congiunta: si farà a Pietralata (Di giovedì 7 luglio 2022) Si avvicina lo Stadio della Roma. La società giallorossa ha pubblicato sul proprio sito un comunicato congiunto con Roma Capitale nel quale vengono annunciate novità sulla costruzione del nuovo Stadio nella zona di Pietralata. “All’esito di una serie di riunioni congiunte tra gli uffici dell’amministrazione capitolina e i tecnici di AS Roma Spa tenutesi negli scorsi mesi, Roma Capitale prende atto positivamente della volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno Stadio su un’area comunale nella zona di Pietralata. L’iniziale esame urbanistico svolto sull’area individuata da AS Roma non ha infatti messo in evidenza ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) Si avvicina lodella. La società giallorossa ha pubblicato sul proprio sito un comunicato congiunto conCapitale nel quale vengono annunciate novità sulla costruzione del nuovonella zona di. “All’esito di una serie di riunioni congiunte tra gli uffici dell’amministrazione capitolina e i tecnici di ASSpa tenutesi negli scorsi mesi,Capitale prende atto positivamente della volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di unosu un’area comunale nella zona di. L’iniziale esame urbanistico svolto sull’area individuata da ASnon ha infatti messo in evidenza ...

Pubblicità

repubblica : Al via il progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, accordo tra società e Comune [di Lorenzo D'Albergo] - Gazzetta_it : #AsRoma e Comune, accordo sull'area del nuovo stadio: si farà a Pietralata - CremoniniCesare : Stadio Olimpico, ROMA. Ore 20. ?????? poi abbiamo fatto qualcosa che non dimenticheremo mai. Respiro un attimo e vi ab… - ugocipo : @staybonastay @perchetendenza Perché non fare la linea Roma Pescara ad alta velocità invece dello stadio? Le due cose sono collegate direi! - stra_roma : @SaverioTolomeo @Zannix71 Sarà stato anche incompetente, ma se fosse rimasto Marino, mandato a casa per una sosta v… -