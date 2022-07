Pubblicità

sportli26181512 : Ribery: “Salerno, ti regalo sorrisi e la Serie A. Ma prima o poi prendo il pullman e...”: Ribery: “Salerno, ti rega… - Gazzetta_it : Intervista a Franck Ribery: “Salerno, ti regalo sorrisi e la Serie A. Ma prima o poi prendo il pullman e...” - Sal_FuoriSede : @CronacheTweet Sicuro lo vedremo sul lungomare di Salerno, insieme al frero ribery - marcopelosi63 : #Ribery #Salerno #MacteAnimo #Salernitana Esempio per tutti ?? - TuttoSalerno : Salernitana, Ribery decano granata. Seconda annata a Salerno per il francese alla soglia dei quaranta -

La Gazzetta dello Sport

E oggiha ancora la stessa voglia del bimbo Franck'. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : .... Piedi per terra e tanta voglia di lottare per la Salernitana. Dal ritiro di Jenbach, in ... Io, Fazio, Gagliolo e Sepe abbiamo esperienza e dobbiamo metterci a disposizione;lo ammiro, ... Intervista a Franck Ribery: 'Io, Salerno, il Bayern, Robben, la Francia e...' Il nigeriano è reduce da una stagione fallimentare tra Salerno e Parma. Eppure ... l’attaccante di punta, Ribery a parte, è proprio l’ex Crotone. Tutti per Ribery Molti sportivi locali hanno seguito ...ATTACCANTI: D’Andrea, Jimenez, Kristoffersen, Ribery, Simy. Nell’elenco non figura Mikael ,che resterà a Salerno per recuperare la miglior condizione. Non partono anche l’acciaccato Vergani ed il port ...