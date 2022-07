“Posso essere bella, sexy, libera”: Jeyz?a Kaelani oltre l’ittiosi (Di giovedì 7 luglio 2022) Jey?a Kaelani, 22 anni, ha parlato con Glamour della sua esperienza con l’ittiosi, una condizione che causa una pelle spessa e secca diffusa e persistente, come riporta NHS. La modella, che è apparsa sulla copertina digitale di febbraio per il numero di Glamour sull’amore per se stessi, ha raccontato alla rivista che ha sempre saputo di essere diversa, specialmente a scuola o in pubblico dove riceveva “sguardi e commenti dispregiativi che, come ho capito in seguito, derivavano dall’ignoranza“. Kaelani ha desiderato una carriera come modella fin dall’ultimo anno di liceo: “Mio zio mi ha portato in un parco con un abito da ballo e lì ho fatto il mio primo servizio fotografico professionale“, ha spiegato, e da allora ha deciso che quella sarebbe stata la sua strada. La modella ha raccontato che, incoraggiata dai suoi ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 7 luglio 2022) Jey?a, 22 anni, ha parlato con Glamour della sua esperienza con, una condizione che causa una pelle spessa e secca diffusa e persistente, come riporta NHS. La modella, che è apparsa sulla copertina digitale di febbraio per il numero di Glamour sull’amore per se stessi, ha raccontato alla rivista che ha sempre saputo didiversa, specialmente a scuola o in pubblico dove riceveva “sguardi e commenti dispregiativi che, come ho capito in seguito, derivavano dall’ignoranza“.ha desiderato una carriera come modella fin dall’ultimo anno di liceo: “Mio zio mi ha portato in un parco con un abito da ballo e lì ho fatto il mio primo servizio fotografico professionale“, ha spiegato, e da allora ha deciso che quella sarebbe stata la sua strada. La modella ha raccontato che, incoraggiata dai suoi ...

