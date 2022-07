Pensioni 2023 | intervista a Ferrari CGIL | Quota 41 e via dai 62 anni misure possibili

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il temacontinua ad essere ‘caldo’ e molti dei nostri lettori hanno accusato il sindacato di immobilismo nei confronti di un atteggiamento del Governo che pare sordo alle richieste dei lavoratori. Un esecutivo che tarda a riprendere i tavoli di confronto con le parti sociali al fine di riaprire il cantiere previdenziale in vista della scadenza delle attuali‘tampone’:102, Ape sociale e Opzione donna, tutte in scadenza, lo ricordiamo, al 31/12/2022. Cosa ne sarà dei lavoratori prossimi alla pensione dal 1 gennaionon è al momento dato sapersi, alcune proposte, come quella del Presidente INPS Tridico, o alcune affermazioni, come quelle della Prof.ssa Fornero, hanno fatto recentemente più discutere di altre, ma al momento il Governo non si è espresso in tal senso. Della questione ne abbiamo ...

Pubblicità

98cplarsCipri15 : Pensioni, nel 2023 «vecchiaia» a 67 anni: il Covid ha tagliato ... - PMI_it : Riforma Pensioni: le proposte contro le disuguaglianze: Riforma delle Pensioni 2023 al countdown: il CNEL illustra… - plebani_clelia : RT @sara_grimaldi: #Opzione Donna 2023, proroga attesa nella Riforma Pensioni - - sara_grimaldi : #Opzione Donna 2023, proroga attesa nella Riforma Pensioni - - businessonlinei : Riforma pensioni 2023, quando e su quali temi incontro tra Sindacati-Governo Draghi è previsto… -

Ovverosia, che stanno aumentando le potenziali proposte per la riformadella previdenza ... Proponendo, per abbattere le disuguaglianze, in materia di, di superare i limiti che ha ...Quota 41 resta l'obiettivo primario della riformadella Lega. Il leader Matteo Salvini è intenzionato a tirare dritto sulla proposta per ...Lega pare sia più uno slogan elettorale per il...“Modifiche possono sempre essere necessarie, ma occorre creare lavoro non mandare in pensione prima chi può ancora lavorare. Pensiamo ai più fragili". Le eredità del passato e i diritti di giovani e d ...Perché andare in pensione con 41 anni di contributi è un diritto. Cosa chiede la Lega dalla riforma pensioni 2023.