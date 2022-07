Napoli, Manfredi: “Nuova ondata covid, mascherina in luoghi affollati” (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”Sicuramente siamo in presenza di una Nuova ondata. Chiaramente le caratteristiche sono molto differenti perché i casi gravi sono molto ridotti rispetto all’inizio della pandemia”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell’evento ‘Laboratorio Sanità 20/30? in corso a Città della Scienza. ”Ci vuole attenzione – ha aggiunto Manfredi – e soprattutto bisogna spingere tutti i cittadini ad seguire le norme di prudenza: l’uso della mascherina negli ambienti affollati, la continuità nelle azioni di igiene personale che sono fondamentali per evitare che il contagio possa dilagare eccessivamente. E’ un momento in cui ci vuole una particolare attenzione”. Secondo Manfredi, “la vera ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– ”Sicuramente siamo in presenza di una. Chiaramente le caratteristiche sono molto differenti perché i casi gravi sono molto ridotti rispetto all’inizio della pandemia”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, a margine dell’evento ‘Laboratorio Sanità 20/30? in corso a Città della Scienza. ”Ci vuole attenzione – ha aggiunto– e soprattutto bisogna spingere tutti i cittadini ad seguire le norme di prudenza: l’uso dellanegli ambienti, la continuità nelle azioni di igiene personale che sono fondamentali per evitare che il contagio possa dilagare eccessivamente. E’ un momento in cui ci vuole una particolare attenzione”. Secondo, “la vera ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono decine di migliaia le persone che sfidano il sole per partecipare alla parata del Pride Milano. Nel corteo ci… - robersperanza : Un’esperienza che non dimenticherò. A Nisida, con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e i ragazzi dell’Istituto P… - anteprima24 : ** ##Napoli, Manfredi: 'Nuova ondata #Covid, mascherina in luoghi affollati' ** - mattinodinapoli : Manfredi: mascherine anti-Covid, la vera sfida è la sanità territoriale - sudreporter : #Napoli, @GaeManfredi parla al Laboratorio #Sanità 20/30: allarme #COVID in città e cure territoriali come sfida… -