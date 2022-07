Nadal mette paura ai tifosi: "Non so se scenderò in campo contro Kyrgios" (Di giovedì 7 luglio 2022) Lo spagnolo ha giocato e vinto da infortunato contro Fritz ma questo potrebbe compromettere la sua presenza in semifinale a Wimbledon contro Kyrgios: "Farò degli esami e poi deciderò cosa fare" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) Lo spagnolo ha giocato e vinto da infortunatoFritz ma questo potrebbe comprore la sua presenza in semifinale a Wimbledon: "Farò degli esami e poi deciderò cosa fare"

egitin07 : Un campione enorme #Nadal ma l'espedienti da bimbominchia che mette in atto come si comincia a vedere in difficoltà sono stomachevoli - LucaDanto9 : Pauroso. Gioca con un infortunio e riesce a domare un indemoniato quanto irregolare #Fritz. Ma si sa, quando #Nadal… - michisilve : Questo giornalismo politically correct che non sa fare altro che dire che #Nadal vince da moribondo, menomato, con… - DelbonoRoberto : Nadal mette a segno un’altra impresa.. Fritz poco lucido visto lo stato fisico di Nadal.. #Wimbledon2022 - PrincipessaZel1 : @mikeinnewcastle @Simocarus A meno che #Fritz non si mette il pelo allo stomaco e gioca senza farsi coinvolgere dai malanni di #Nadal -