Milano, scoppia incendio in palazzo: si salvano salendo sul tetto (Di giovedì 7 luglio 2022) d 07 luglio 2022 22:26 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 luglio 2022) d 07 luglio 2022 22:26 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della ...

Pubblicità

infoitinterno : Milano, incendio scoppia all'ultimo piano di un palazzo in via Cesare Correnti in centro. Sul posto i vigili … - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Dopo le strette di mano tra #Sala e #DiMaio scoppia il gelo. Al sindaco di Milano non piace il progetto centrista e chi… - IVALDO1962 : RT @LaNotiziaTweet: Dopo le strette di mano tra #Sala e #DiMaio scoppia il gelo. Al sindaco di Milano non piace il progetto centrista e chi… - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Milano, incendio scoppia all'ultimo piano di un palazzo in Correnti. Sul posto i vigili del fuoco - rep_milano : Milano, incendio scoppia all'ultimo piano di un palazzo in Correnti. Sul posto i vigili del fuoco -