Marco Rizzo espulso dal Partito Comunista? Ecco come stanno le cose | "Il segretario conta poco"

Terremoto nel comitato centrale: si tenta un'espulsione vecchio stile del segretario generale, ma i tempi sono cambiati. Marco Rizzo è saldo alla guida del Partito Comunista dalla deriva sovranista. Si potrebbe passare forse tutta la mattina, se non addirittura tutta la giornata, a chiedersi cosa sia stato e cosa sia soprattutto oggi il comunismo. La risposta potrebbe stupire: è un concetto vecchio, datato e che non è mai piaciuto strictu sensu. Alla base del comunismo troviamo la lotta di classe, quella volta a cambiare la struttura combattendo principalmente la sovrastruttura, squarciando quel velo di ipocrisia che rende tutto immobile, dietro la dura legge del profitto di pochi a discapito di molti. Fonte: FacebookEppure, questa lotta sovversiva non ha mai trovato una reale ...

