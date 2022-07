Marchetti: “Koulibaly-Juve decide il giocatore! Può rimanere a Napoli anche a scadenza” (Di giovedì 7 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista di “Sky Sport” Luca Marchetti. Queste le sue parole: “La situazione di Koulibaly è da seguire, il rapporto tra Juve e Napoli non è il massimo. Nelle recenti storie ci sono stati incontri e scontri tra Juventus e Napoli. Nel caso di Higuain c’è stato il pagamento della clausola, mentre per Koulibaly non c’è. -afferma Koulibaly - Per chiudere un’operazione almeno una delle parti deve essere convinta, al momento Koulibaly non ha questa voglia di andare alla Juve. Se non hai il “si” del giocatore è inutile iniziare a parlare con la società.-prosegue Koulibaly - Una grande squadra come la Juve ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 7 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista di “Sky Sport” Luca. Queste le sue parole: “La situazione diè da seguire, il rapporto tranon è il massimo. Nelle recenti storie ci sono stati incontri e scontri trantus e. Nel caso di Higuain c’è stato il pagamento della clausola, mentre pernon c’è. -afferma- Per chiudere un’operazione almeno una delle parti deve essere convinta, al momentonon ha questa voglia di andare alla. Se non hai il “si” del giocatore è inutile iniziare a parlare con la società.-prosegue- Una grande squadra come la...

