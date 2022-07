Maneskin al Circo Massimo, ai virologi risponde la band: cosa succederà (Di giovedì 7 luglio 2022) Sabato 9 luglio a Roma è atteso il concerto dei Maneskin al Circo Massimo, che si terrà come da programma con un’unica raccomandazione: indossare la mascherina di protezione. Agli appelli dei medici e dei virologi ha risposto al band di Damiano David pubblicando sui social aggiornamenti in tempo reale sull’allestimento del palco. Al Circo Massimo di Roma i lavori proseguono speditamente. A ritmo serrato si procede con il montaggio del palco che sabato accoglierà la band “a casa”, nella sua Roma. I Maneskin fanno ritorno dove tutto ha avuto inizio ma dalle strade del centro storico capitolino hanno conquistato il colossale Circo Massimo, pronto ad accogliere circa 70.000 persone. L’evento ha ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Sabato 9 luglio a Roma è atteso il concerto deial, che si terrà come da programma con un’unica raccomandazione: indossare la mascherina di protezione. Agli appelli dei medici e deiha risposto aldi Damiano David pubblicando sui social aggiornamenti in tempo reale sull’allestimento del palco. Aldi Roma i lavori proseguono speditamente. A ritmo serrato si procede con il montaggio del palco che sabato accoglierà la“a casa”, nella sua Roma. Ifanno ritorno dove tutto ha avuto inizio ma dalle strade del centro storico capitolino hanno conquistato il colossale, pronto ad accogliere circa 70.000 persone. L’evento ha ...

Pubblicità

IlContiAndrea : E infine per chiarirci. Per me è giusto dar voce a tutte le categorie di settore. Ma chiedere ai #Maneskin di annul… - SkyTG24 : Covid, i medici chiedono ai Maneskin di rinviare concerto al Circo Massimo di Roma - TgLa7 : ??Roma: nessun #rinvio del concerto dei #Maneskin al Circo Massimo'. Lo ha detto l'assessore ai Grandi eventi, turis… - manu3110 : RT @IlContiAndrea: E infine per chiarirci. Per me è giusto dar voce a tutte le categorie di settore. Ma chiedere ai #Maneskin di annullare… - FQMagazineit : Maneskin al Circo Massimo, concerto rinviato? Arriva la decisione del Campidoglio, ecco cosa ha detto l’assessore O… -