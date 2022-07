(Di giovedì 7 luglio 2022) Presentata stamattina al SenatoRepubblica la relazione annuale del collegio dell’Autoritàprotezione dei dati dati personali. Nel 2021 l’Autorità ha riscosso 13 milioni di euro di sanzioni e risposto a 19 mila quesiti dei cittadini per rendere effettivo il...

Pubblicità

dtalia : L’auspicio è corretto, ma non si faccia l’errore di credere che sarà una passeggiata. AI, Ghiglia (Garante Privacy)… -

la Repubblica

Privacy, PAe PNRR Il 2021 ha visto una consultazione ... Innovazione e diritto anche in emergenza'innovazione per ...ineludibile di altre libertà per la promozione dell'integrale".Nelle 40 pagine della relazione emerge chiaramente il prezioso lavoro di bilanciamento dei diritti individuali che'Autorità ha esercitato dal 1997 seguendo il binario liberale e garantista che ... L’umanesimo digitale del Garante della Privacy: attenti alla Social War