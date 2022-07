Lo stop a concerti per paura del Ciovd non ha senso, dice Sileri (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Fermare i concerti per la paura di un nuovo boom di contagi di Covid non ha senso. A dirlo è il il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, secondo il quale "sicuramente un concerto con migliaia di persone determina uno spargimento di virus maggiore, però non ci troviamo nella condizione del luglio del 2021 dove la popolazione era molto meno vaccinata, non ci troviamo di fronte ad una variante aggressiva come la Delta. Tutte queste condizioni rendono il Paese sicuro". "Tra due settimane ci sarà il picco e la discesa - ha aggiunto - vietare completamente un evento non è nell'ordine delle cose oggi. Consigliare fortemente la mascherina Ffp2 lo stiamo facendo 'urbi et orbi' da mesi. Al momento nessun obbligo. Dobbiamo pensare ai nostri fragili, che sono quelli che rischiano di più in caso di contagio". Nuovi ... Leggi su agi (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Fermare iper ladi un nuovo boom di contagi di Covid non ha. A dirlo è il il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, secondo il quale "sicuramente un concerto con migliaia di persone determina uno spargimento di virus maggiore, però non ci troviamo nella condizione del luglio del 2021 dove la popolazione era molto meno vaccinata, non ci troviamo di fronte ad una variante aggressiva come la Delta. Tutte queste condizioni rendono il Paese sicuro". "Tra due settimane ci sarà il picco e la discesa - ha aggiunto - vietare completamente un evento non è nell'ordine delle cose oggi. Consigliare fortemente la mascherina Ffp2 lo stiamo facendo 'urbi et orbi' da mesi. Al momento nessun obbligo. Dobbiamo pensare ai nostri fragili, che sono quelli che rischiano di più in caso di contagio". Nuovi ...

Pubblicità

baritoday : Al San Nicola ripartono i lavori dopo lo stop per i concerti: interventi in corso sul campo da gioco… - Olimpiamicky : @livelifeVale @rtl1025 Infatti troppi pochi concerti, ne dovrebbero fare di più e accumulare più gente possibile dopo due anni di stop - GVermiglia : @Adnkronos Ah certo, lo smart working non ferma il contagio ... Concerti, Jova beach party, festival musicali, stop… - skyeyes_ : @pastaaaaaah Ho da compensare gli arretrati di due anni di stop ai concerti (l’unica eccezione dell’estate scorsa M… - grecal10 : @AlessiaLautone Quando la pezza è peggio del buco. Dopo i disastri dei concerti precedenti (tutti senza mascherina)… -