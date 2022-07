Lo stadio della Roma si farà a Pietralata (Di giovedì 7 luglio 2022) AS Roma stadio della Roma – All’esito di una serie di riunioni congiunte tra gli uffici dell’amministrazione capitolina e i tecnici di AS Roma Spa tenutesi negli scorsi mesi, Roma Capitale prende atto positivamente della volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di uno stadio su un’area comunale nella zona di Pietralata. Lo fanno sapere Roma Capitale e As Roma Spa in una nota congiunta. L’iniziale esame urbanistico svolto sull’area individuata da AS Roma non ha infatti messo in evidenza elementi ostativi alla presentazione del suddetto progetto che dovrà essere ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 luglio 2022) AS– All’esito di una serie di riunioni congiunte tra gli uffici dell’amministrazione capitolina e i tecnici di ASSpa tenutesi negli scorsi mesi,Capitale prende atto positivamentevolontà da partesocietà giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di fattibilità per la realizzazione di unosu un’area comunale nella zona di. Lo fanno sapereCapitale e AsSpa in una nota congiunta. L’iniziale esame urbanistico svolto sull’area individuata da ASnon ha infatti messo in evidenza elementi ostativi alla presentazione del suddetto progetto che dovrà essere ...

