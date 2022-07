L’Italia c’è,17-18 settembre a Milano debutto con Sala e Pizzarotti (Di giovedì 7 luglio 2022) "La forza del lavoro. La Terra di domani". È questo lo slogan scelto dal movimento L`Italia C`è per la sua kermesse fondativa, in programma il 17 e 18 settembre 2022 a Milano, presso il Teatro Parenti. Le conclusioni dei lavori saranno affidate al sindaco di Milano Beppe Sala, mentre sul palco della due giorni si alterneranno in veste di moderatori il presidente del Linkiesta Club e storico riformista milanese Sergio Scalpelli, la ricercatrice di storia dell`arte Bianca Hermanin e il noto giornalista e scrittore Paolo Del Debbio.Ad animare l`iniziativa il coordinatore de L`Italia C`è Piercamillo Falasca, l`ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il presidente dell`Assemblea Parlamentare del Mediterraneo Gennaro Migliore, l`imprenditore e parlamentare Gianfranco Librandi, la deputata trentina e docente ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 7 luglio 2022) "La forza del lavoro. La Terra di domani". È questo lo slogan scelto dal movimento L`Italia C`è per la sua kermesse fondativa, in programma il 17 e 182022 a, presso il Teatro Parenti. Le conclusioni dei lavori saranno affidate al sindaco diBeppe, mentre sul palco della due giorni si alterneranno in veste di moderatori il presidente del Linkiesta Club e storico riformista milanese Sergio Scalpelli, la ricercatrice di storia dell`arte Bianca Hermanin e il noto giornalista e scrittore Paolo Del Debbio.Ad animare l`iniziativa il coordinatore de L`Italia C`è Piercamillo Falasca, l`ex sindaco di Parma Federico, il presidente dell`Assemblea Parlamentare del Mediterraneo Gennaro Migliore, l`imprenditore e parlamentare Gianfranco Librandi, la deputata trentina e docente ...

