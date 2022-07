L’eterna lotta tra tigelle e crescenti (Di giovedì 7 luglio 2022) Quarantaquattro prodotti Dop e Igp e quasi quattrocento prodotti agroalimentari tradizionali (Pat). L’Emilia Romagna è così: ricca, appassionata e golosa. Ecco perché non ci si stupisce se a dividere le provincie regionali non siano le solite questioni calcistiche ma le parole usate nell’ambito del cibo e della convivialità quotidiana. Non è raro, infatti, che termini diversissimi indichino la stessa prelibatezza o che lo stesso termine venga utilizzato, a seconda dei luoghi, per indicare prodotti diversi. È il caso del dissidio culinario e linguistico che affonda le radici nella storia di una specialità rustica modenese, le crescenti, o crescentine, chiamate nel bolognese tigelle. Ma andiamo per ordine per capire da dove nasce questa confusione e partiamo da una premessa fondamentale. Le crescenti sono storicamente un ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 luglio 2022) Quarantaquattro prodotti Dop e Igp e quasi quattrocento prodotti agroalimentari tradizionali (Pat). L’Emilia Romagna è così: ricca, appassionata e golosa. Ecco perché non ci si stupisce se a dividere le provincie regionali non siano le solite questioni calcistiche ma le parole usate nell’ambito del cibo e della convivialità quotidiana. Non è raro, infatti, che termini diversissimi indichino la stessa prelibatezza o che lo stesso termine venga utilizzato, a seconda dei luoghi, per indicare prodotti diversi. È il caso del dissidio culinario e linguistico che affonda le radici nella storia di una specialità rustica modenese, le, one, chiamate nel bolognese. Ma andiamo per ordine per capire da dove nasce questa confusione e partiamo da una premessa fondamentale. Lesono storicamente un ...

