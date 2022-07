L’Équipe – Trasferimenti: accordo OL-Ajax per Nicolás Tagliafico, che si riserva ancora la risposta (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 10:00:00 Vi segnaliamo l’ultima notizia arrivata in redazione da Parigi, più precisamente dal quotidiano parigino L’Équipe: OL ha accelerato sul caso Nicolás Tagliafico. Da fonti vicine al club olandese, mercoledì l’Ajax ha accettato la proposta del Lione per la sinistra. Ammonterebbe a circa 4 milioni di euro, bonus esclusi. I vertici dell’OL hanno potuto discutere lunedì sera con il nazionale argentino (29 anni, 40 presenze). Se quest’ultimo è piuttosto sedotto dal progetto, secondo chi gli sta intorno, non ha ancora dato la sua risposta a OL, che comunque vuole muoversi velocemente su questo dossier, così che Peter Bosz possa contare quanto prima su una forza lavoro completa possibile. Tagliafico sta certamente rimandando a ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-07 10:00:00 Vi segnaliamo l’ultima notizia arrivata in redazione da Parigi, più precisamente dal quotidiano parigino: OL ha accelerato sul caso. Da fonti vicine al club olandese, mercoledì l’ha accettato la proposta del Lione per la sinistra. Ammonterebbe a circa 4 milioni di euro, bonus esclusi. I vertici dell’OL hanno potuto discutere lunedì sera con il nazionale argentino (29 anni, 40 presenze). Se quest’ultimo è piuttosto sedotto dal progetto, secondo chi gli sta intorno, non hadato la suaa OL, che comunque vuole muoversi velocemente su questo dossier, così che Peter Bosz possa contare quanto prima su una forza lavoro completa possibile.sta certamente rimandando a ...

