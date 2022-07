La Roma patteggia con la Figc per il coro di Zaniolo contro la Lazio

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo quanto riferisce Il Tempo, i legali dellahanno inviato allala richiesta dimento per la questione delintonato da Nicolòladurante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League sul pullman scoperto in giro per le strade della Capitale. Il club e il suo giocatore pagheranno una multa di 4mila euro ciascuno, che saranno devoluti in beneficenza. “È stata infatti inviata allala richiesta dimento da parte dei legali del club di Friedkin: la vicenda si chiuderà con una multa di 4mila euro ciascuno pere la, da devolvere interamente alla fondazione beneficaCares. Si attende ora l’ok della ...