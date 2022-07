Juventus, piace Molina: le prime cifre per trovare l’accordo (Di giovedì 7 luglio 2022) La Juventus è una delle squadre più attive sul mercato. Dopo gli acquisti già portati al termine di Paul Pogba e Angel Di Maria e la trattativa quasi conclusa con Andrea Cambiaso, i bianconeri non intendono fermarsi. La vecchia signora ha ancora diversi obbiettivi in agenda e, quello più importante, è sicuramente Nahuel Molina dell’Udinese. Il laterale è ormai da tempo un obiettivo concreto per la Juventus e con la possibile cessione di De Ligt, il club potrà provare subito l’assalto all’esterno di proprietà dell’Udinese, ormai titolare dell’Argentina. Juventus – Molina: la trattativa Molina ha sempre indicato la Juventus come destinazione altamente gradita. Le difficoltà non sono mancate, dalla valutazione di 30 milioni fatta dall’Udinese all’attenzione sul mercato ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 7 luglio 2022) Laè una delle squadre più attive sul mercato. Dopo gli acquisti già portati al termine di Paul Pogba e Angel Di Maria e la trattativa quasi conclusa con Andrea Cambiaso, i bianconeri non intendono fermarsi. La vecchia signora ha ancora diversi obbiettivi in agenda e, quello più importante, è sicuramente Nahueldell’Udinese. Il laterale è ormai da tempo un obiettivo concreto per lae con la possibile cessione di De Ligt, il club potrà provare subito l’assalto all’esterno di proprietà dell’Udinese, ormai titolare dell’Argentina.: la trattativaha sempre indicato lacome destinazione altamente gradita. Le difficoltà non sono mancate, dalla valutazione di 30 milioni fatta dall’Udinese all’attenzione sul mercato ...

