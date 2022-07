Jova Beach Party, Codacons attacca: “Intollerabile che produca danni all’ambiente” (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Codacons contro il Jova Beach Party. All’indomani delle polemiche sollevate dal Wwf e dagli ambientalisti per i 21 concerti di Jovanotti in giro per le spiagge d’Italia, sotto accusa per il rischio cui sottoporrebbero l’habitat naturale delle location, l’associazione dei consumatori si unisce al coro di proteste. “E’ Intollerabile -spiega all’Adnkronos il presidente Codacons, Carlo Rienzi- che un evento pubblico, per di più dedicato alle tematiche della sostenibilità, produca disagi e danni sul fronte ambientale”. La responsabilità in questi casi, secondo il presidente dell’associazione, “è delle amministrazioni comunali che forniscono permessi e autorizzazioni ai concerti, e che devono vigilare su come si come si ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilcontro il. All’indomani delle polemiche sollevate dal Wwf e dagli ambientalisti per i 21 concerti dinotti in giro per le spiagge d’Italia, sotto accusa per il rischio cui sottoporrebbero l’habitat naturale delle location, l’associazione dei consumatori si unisce al coro di proteste. “E’-spiega all’Adnkronos il presidente, Carlo Rienzi- che un evento pubblico, per di più dedicato alle tematiche della sostenibilità,disagi esul fronte ambientale”. La responsabilità in questi casi, secondo il presidente dell’associazione, “è delle amministrazioni comunali che forniscono permessi e autorizzazioni ai concerti, e che devono vigilare su come si come si ...

