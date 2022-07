“Inizia domenica”: proposta gigantesca dalla RAI, Elisa Isoardi torna in grande stile (Di giovedì 7 luglio 2022) Elisa Isoardi finalmente può tornare in tv: dopo anni di stop è riuscita a riconquistare il podio RAI, la proposta è allettante Elisa Isoardi torna in Rai (Ansafoto)Erano mesi che il pubblico si continuava a chiedere dove fosse finita Elisa Isoardi. Dall’Isola dei Famosi dell’anno scorso la conduttrice tv non ha fatto più presenza in tv eppure era stata molto acclamata dai telespettatori del reality. Nel tempo sono state tante le ipotesi, già a settembre Berlusconi aveva risposto durante la conferenza stampa della presentazione del palinsesto autunnale alle domande sulla Isoardi. Semplicemente non c’è stato spazio per lei perché non arrivava con un progetto e perché l’interesse era ricaduto su altri ... Leggi su direttanews (Di giovedì 7 luglio 2022)finalmente puòre in tv: dopo anni di stop è riuscita a riconquistare il podio RAI, laè allettantein Rai (Ansafoto)Erano mesi che il pubblico si continuava a chiedere dove fosse finita. Dall’Isola dei Famosi dell’anno scorso la conduttrice tv non ha fatto più presenza in tv eppure era stata molto acclamata dai telespettatori del reality. Nel tempo sono state tante le ipotesi, già a settembre Berlusconi aveva risposto durante la conferenza stampa della presentazione del palinsesto autunnale alle domande sulla. Semplicemente non c’è stato spazio per lei perché non arrivava con un progetto e perché l’interesse era ricaduto su altri ...

