I funerali di Antonio | morto in un pozzo durante la festa di compleanno ' La città è sotto choc'

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tristezza e amarezza aidiAndriani, il manager di origini pugliesi deceduto a Erice, in Sicilia, dopo essere caduto in unlaper il suo 40esimo. Nel ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Morto dopo caduta nel pozzo durante il suo compleanno, celebrati i funerali di Antonio Andriani - BlogSicilia - Ult… - telodogratis : Morto dopo caduta nel pozzo durante il suo compleanno, celebrati i funerali di Antonio Andriani - blogsicilia : #notizie #sicilia Morto dopo una caduta nel pozzo per il suo compleanno, celebrati i funerali di Antonio Andriani -… - ilDifforme : La procura ha predisposto un esame esterno sulla salma e disposto indagini per ricostruire la dinamica Si svolgera… - infoitinterno : Oggi i funerali di Antonio, caduto nel pozzo durante la festa del suo compleanno. Le indagini e le polemiche -

Tristezza e amarezza aidiAndriani, il manager di origini pugliesi deceduto a Erice, in Sicilia, dopo essere caduto in un pozzo durante la festa per il suo 40esimo compleanno. Nel pomeriggio, nella ...Si sono celebrati oggi pomeriggio nella parrocchia Sant'Achille di Molfetta idiAndriani , il manager di origini pugliesi deceduto a Erice, dopo essere caduto in un pozzo durante la festa per il suo 40esimo compleanno. "Le indagini, in corso, chiariranno le ...Si sono celebrati oggi pomeriggio nella parrocchia Sant’Achille di Molfetta i funerali di Antonio Andriani , il manager di origini pugliesi deceduto a Erice, ...Molfetta ha dato l’ultimo saluto ad Antonio Andriani. Si sono celebrati alla chiesa di Sant'Achille le esequie dell'imprenditore morto ad Erice.