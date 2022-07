Fognini attacca Nadal: 'Non credete al suo infortunio' (Di giovedì 7 luglio 2022) Rafael Nadal approda in semifinale a Wimbledon dopo 5 set e oltre 4 ore di lotta con Taylor Fritz, nonostante un infortunio ai muscoli addominali patito nel secondo set, che lo limita in particolare ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Rafaelapproda in semifinale a Wimbledon dopo 5 set e oltre 4 ore di lotta con Taylor Fritz, nonostante unai muscoli addominali patito nel secondo set, che lo limita in particolare ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Fognini attacca Nadal: 'Non credete al suo infortunio' - - PDD1896 : Mi spezza Fognini, prima attacca Nadal, poi se ne esce con un “ma no dai siete voi giornalisti cattivoni che non av… - ParliamoDiNews : Fognini attacca Nadal: `Non credete al suo infortunio` - - ledicoladelsud : Fognini attacca Nadal: “Non credete al suo infortunio” - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Fognini attacca Nadal dopo l’impresa: «Ha vinto infortunato? Non credeteci» -