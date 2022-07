Fabian Ruiz | Ametrano | “Adl sbaglia Su Koulibaly e Mertens ho un timore”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 7 luglio 2022)– Raffaele, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus, ha parlato diai microfoni di 1 Station Radio. “? Per me deve giocare fino all’ultimo minuto, lo ha dimostrato anche il Milan con Kessié che ha dato tutto per la maglia rossonera. Queste situazioni sono spiacevoli e ledono il gruppo. Il Napoli dovrebbe chiarire le posizioni con i suoi senatori prima dell’inizio della stagione”. Quanto peserebbe la cessione di? “Per ogni allenatore perdere questo calciatore sarebbe un grande danno. Oltre all’aspetto tecnico, è anche un pezzo di anima di questo Napoli, del miglior Napoli della storia post Maradona. Vale lo stesso discorso per ...