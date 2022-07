Covid oggi Sardegna, 2.981 contagi e 2 morti: bollettino 7 luglio (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.981 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 7 luglio. Si registrano inoltre atri due morti. 2.844 i nuovi casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.779 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 158 (+15) mentre sono 33.374 sono i casi di isolamento domiciliare (+1.249). Per quanto riguarda i due decessi, si tratta di due uomini di 52 e 83 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna. Lo rende noto la Regione Sardegna L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.981 i nuovidainsecondo ildi, 7. Si registrano inoltre atri due. 2.844 i nuovi casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.779 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 158 (+15) mentre sono 33.374 sono i casi di isolamento domiciliare (+1.249). Per quanto riguarda i due decessi, si tratta di due uomini di 52 e 83 anni, residenti nella provincia del Sud. Lo rende noto la RegioneL'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

TgLa7 : ????#Covid: oggi in Italia 132.274 casi e 94 decessi???? - LucaDondoni : Mimmo D’Alessandro di Dalessandro&Galli definitivo sui medici che hanno proposto di rimandare i grandi concerti per… - Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - Socratico_ : RT @Marcella_IsBack: È provato che il vaccino covid non protegge dall'infezione,non protegge dalla malattia grave(oggi come ieri muoiono i… - Marcolit67 : RT @paolissima_10: Mia suocera, metà maggio #quartadose, il 7 giugno #infarto #nessunacorrelazione oggi è positiva al #COVID. A voi i comme… -