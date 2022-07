Covid, contagi in aumento del 55% in una settimana. Monitoraggio Gimbe: “Mascherine fondamentali, si rischia il lockdown” (Di giovedì 7 luglio 2022) Covid, contagi sono nettamente in aumento e la circolazione diventa sempre più virale. I nuovi dati sono stati pubblicati dal Monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. C’è da tenere l’allerta alta, altrimenti si rischia tantissimo. Covid, contagi in aumento del 55% in una settimana I contagi da Covid-19 sono in aumento ed orami è un dato di fatto. In Italia, nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio, sono stati registrati 595.349 positivi, con un aumento del 55% rispetto alla settimana precedente, a fronte di una crescita del 33% del numero dei tamponi totali, da 1,6 milioni a 2,1 milioni. Questi numeri sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022)sono nettamente ine la circolazione diventa sempre più virale. I nuovi dati sono stati pubblicati dalindipendente della Fondazione. C’è da tenere l’allerta alta, altrimenti sitantissimo.indel 55% in unada-19 sono ined orami è un dato di fatto. In Italia, nelladal 29 giugno al 5 luglio, sono stati registrati 595.349 positivi, con undel 55% rispetto allaprecedente, a fronte di una crescita del 33% del numero dei tamponi totali, da 1,6 milioni a 2,1 milioni. Questi numeri sono ...

