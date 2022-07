Contagi ancora avanti tutta: 6.475 casi. Un balzo «indietro» ai livelli di 5 mesi fa (Di giovedì 7 luglio 2022) I dati Rispetto alle settimane precedenti il report di Ats segna un incremento del 114%. Aumentano i ricoveri ordinari, in calo la terapia intensiva. Nessun Ambito è Covid free: i valori maggiori in Valle Seriana superiore. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 7 luglio 2022) I dati Rispetto alle settimane precedenti il report di Ats segna un incremento del 114%. Aumentano i ricoveri ordinari, in calo la terapia intensiva. Nessun Ambito è Covid free: i valori maggiori in Valle Seriana superiore.

