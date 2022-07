Clizia Incorvaia | clamoroso | in TV con la suocera? La voce che coinvolge anche Eleonora Giorgi

(Di giovedì 7 luglio 2022) Una grande novità riguardo ad un reality show sarebbe stata preannunciata in queste ore erebbe. Le due hanno un ottimo rapporto. Sonoe nora, essendolegata al figlio di, Paolo Ciavarro. Visto che è stato notato un legame molto stretto tra le donne, è emersa la possibilità di fare qualcosa di incredibile insieme., l’indiscrezione “Qualche produttore televisivo si sarebbe accorto del loro grande feeling, tanto che le vorrebbe insieme in un programma. Il più papabile potrebbe essere Pechino Express”. Questa l’indiscrezione lanciata da Diva e Donna su...

Ma quali coppie si sfideranno e si metteranno alla prova nella nuova stagione del reality show Un'indiscrezione riporta i nomi die della suocera Eleonora Giorgi . Pechino Express, ...E sull'ultimo numero è stata posta l'attenzione sued Eleonora Giorgi . In questa occasione è stato rivelato che pare siano in lizza per partecipare a un programma Tv insieme. Quale ...Giunge una nuova indiscrezione sui papabili concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, il reality show targato Sky e condotto da Costantino Della Gherardesca.Pechino Express prossima edizione: nel cast l'attrice e l'influencer insieme Sul settimanale Diva e Donna c'è una rubrica in cui vengono svelati alcuni ...