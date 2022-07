Cina prima minaccia per l’Occidente Il monito di MI5 e FBI

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 luglio 2022) Hanno parlato assieme, per lavolta, per sottolineare larappresentata dal Partito comunista cinese e dal governo di Pechino ma anche per dimostrare che le alleanze, in particolare quella tra Stati Uniti e Regno Unito, sono fondamentali per contrastarla. Ieri Ken McCallum, il direttore generale dell’MI5, ha ospitato alla Thames House, il suo quartier generale, Christopher Wray, il direttore dell’FBI. Hanno tenuto assieme un discorso rivolto in primo luogo ai presenti, rappresentanti di aziende private e del mondo accademico, per richiamare l’attenzione su quella che, hanno spiegato, è una grandeeconomica e di sicurezza, con tentativi di furto di proprietà intellettuale e influenza sulla politica dei Paesi occidentali. Unache “che cambia le carte in tavola”, ha dichiarato ...