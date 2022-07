Cesare Battisti dall' ergastolo | Vorrei assumere il dolore delle vittime

Pubblicità

nuovaferrara : 'Vorrei poter assumere il dolore delle vittime': sulla @nuovaferrara in edicola oggi intervista esclusiva all'ex te… - Nutizieri : Cesare Battisti dal carcere: 'Vorrei assumere il dolore delle vittime' - mrcllznn : RT @GattoAllardo: @PieroSansonetti Credevo che dopo le baggianate espresse a proposito del processo al terrorista cesare battisti, si fosse… - GattoAllardo : @PieroSansonetti Credevo che dopo le baggianate espresse a proposito del processo al terrorista cesare battisti, si… - stebellentani : RT @FrancescoDondi: Un editoriale in un normale giovedì? Oggi è indispensabile perché @gazzettamodena e @nuovaferrara pubblicano 2 pagine s… -

AGI - Agenzia Italia

... mi sembrerebbe un insulto alla decenza: ma potrei tentare di assumere una parte del loro dolore se me lo permettessero": le parole sono di, ex terrorista dei Pac (Proletari Armati ...Determinanti per la sua assoluzione sono stati i filmati dai circuiti di videosorveglianza della zona, specialmente quelli installati presso il Bar 'Otto e Mezzo' di via, nei quali è ... "Dopo il no della Francia, ora amnistia per Cesare Battisti", chiede il suo avvocato «Dal mese di luglio i cittadini di sei condomini di corso Manacorda hanno a disposizione una chiave elettronica per conferire i propri rifiuti differenziati nella nuova Isola Smart presente all’altezz ...Condannato per 4 omicidi commessi prima del 1979 (due personalmente, altri due per concorso morale e materiale), si trova detenuto nel carcere di Ferrara ...