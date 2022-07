Calciomercato Fiorentina, è fatta per Dodò (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato Fiorentina: tutto deciso per l’arrivo di Dodò dallo Shakthar Donetsk. 18 milioni agli ucraini La Fiorentina chiude un altro colpo di mercato: dopo Jovic e Mandragora, ora è il turno di Dodò. L’esterno dello Shakthar arriverà a Firenze a titolo definitivo. Agli ucraini vanno 14.5 milioni di euro più 3.5 di bonus e il calciatore firmerà un quinquennale da 1.5 milioni a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022): tutto deciso per l’arrivo didallo Shakthar Donetsk. 18 milioni agli ucraini Lachiude un altro colpo di mercato: dopo Jovic e Mandragora, ora è il turno di. L’esterno dello Shakthar arriverà a Firenze a titolo definitivo. Agli ucraini vanno 14.5 milioni di euro più 3.5 di bonus e il calciatore firmerà un quinquennale da 1.5 milioni a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La @acffiorentina ha chiuso con lo @FCShakhtar per #Dodo: tutti i dettagli dell'affare - DiMarzio : #Calciomercato | @acffiorentina , previsto a breve incontro con gli agenti di #Dodo - SaraMeini : #Fiorentina #calciomercato #Dodo è un nuovo giocatore viola. Acquisto definitivo, contratto di 5 anni per il giocat… - AleCat_91 : FIORENTINA, FATTA PER DODO: SITUAZIONE E DEVASTANTI SENTENZE, CALCIOMERC... - ILGOATDESCIGLI0 : Pare che la #Fiorentina abbia acquistato #Dodo dallo #Shaktar, sono sicuro che si prospetterà un grande acquisto de… -