Calcio:Juve; ecco Di Maria, l'argentino è sbarcato a Caselle (Di giovedì 7 luglio 2022) Angel Di Maria è atterrato a Torino. Il volto nuovo della Juventus è sbarcato intorno alle 22.40, tanti i tifosi e i curiosi ad attenderlo all'aeroporto di Caselle. Il programma dell'argentino prevede ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Angel Diè atterrato a Torino. Il volto nuovo dellantus èintorno alle 22.40, tanti i tifosi e i curiosi ad attenderlo all'aeroporto di. Il programma dell'prevede ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Di Maria sbarca a Torino: domani visite e firma - Gazzetta_it : Regia Juve: avanti per Paredes, e c’è una chiave per prenderlo #calciomercato - Gazzetta_it : Il piano Pogba: così può ridare slancio ai piani commerciali della Juve - La rubrica Sport&Business di @marcoiaria1 - ColucciLc : RT @sportli26181512: Juve, dopo gli assi il jolly: per la regia c'è anche il nome di Torreira: Juve, dopo gli assi il jolly: per la regia c… - poetanaif : @Aldito11 @MassiMigliorati Juve A - Juve B, con l'avvocato a bordo campo in maniche di camicia bianca rimboccate p… -