Brutto incidente per Federico Rossi, come sta dopo lo schianto: "Poteva andarmi peggio…" – VIDEO (Di giovedì 7 luglio 2022) Grande paura per Federico Rossi che ha avuto un incidente mentre faceva wakeboard, mix tra lo sci nautico e lo snowboard. Il cantante ha raccontato ai fan cosa è successo sul suo profilo ufficiale di Instagram. Brutto incidente per Federico Rossi: il VIDEO dello schianto Fede ha pubblicato uno scatto che lo ritrae con il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

