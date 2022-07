Aveva assunto il metadone ed era finito in coma, oggi Peppe riabbraccia i genitori (IL VIDEO) (Di giovedì 7 luglio 2022) PIOPPO – Peppe è tornato a casa. Dopo una convalescenza lunga 15 giorni, il bambino di 9 anni che era entrato in coma dopo avere assunto del metadone, ha fatto ritorno nella sua abitazione. Dopo quella terribile sera di martedì 22 giugno, il bambino di Pioppo, entrato in overdose e salvato dai medici dell’Ingrassia prima e dell’ospedale Di Cristina dopo, Aveva riportato problemi cardiaci e polmonari. Lentamente le sue condizioni erano migliorate fino ad oggi, quando i medici del Di Cristina di Palermo ne hanno disposto le dimissioni. Nel primo pomeriggio ha potuto riabbracciare la mamma Margherita, che da una decina di giorni non era più potuta andare a trovarlo in ospedale. Solo questa mattina è risultata negativa al covid che l’Aveva costretta negli ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 7 luglio 2022) PIOPPO –è tornato a casa. Dopo una convalescenza lunga 15 giorni, il bambino di 9 anni che era entrato indopo averedel, ha fatto ritorno nella sua abitazione. Dopo quella terribile sera di martedì 22 giugno, il bambino di Pioppo, entrato in overdose e salvato dai medici dell’Ingrassia prima e dell’ospedale Di Cristina dopo,riportato problemi cardiaci e polmonari. Lentamente le sue condizioni erano migliorate fino ad, quando i medici del Di Cristina di Palermo ne hanno disposto le dimissioni. Nel primo pomeriggio ha potutore la mamma Margherita, che da una decina di giorni non era più potuta andare a trovarlo in ospedale. Solo questa mattina è risultata negativa al covid che l’costretta negli ...

