Autostrade, Sdp dopo revoca: "No inadempimenti, reagiremo duramente" (Di giovedì 7 luglio 2022) commenta 'Nessun inadempimento, è un autentico sopruso al quale reagiremo prontamente e duramente chiedendo i danni ai responsabili'. Lo fa sapere la concessionaria Strada dei parchi Spa, del gruppo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 luglio 2022) commenta 'Nessun inadempimento, è un autentico sopruso al qualeprontamente echiedendo i danni ai responsabili'. Lo fa sapere la concessionaria Strada dei parchi Spa, del gruppo ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Autostrade, Sdp dopo revoca: 'No inadempimenti, reagiremo duramente' #autostrade #stradadeiparchi #a24 #a25 #anas htt… - gianluigidellac : RT @MediasetTgcom24: Autostrade, Sdp dopo revoca: 'No inadempimenti, reagiremo duramente' #autostrade #stradadeiparchi #a24 #a25 #anas htt… - MediasetTgcom24 : Autostrade, Sdp dopo revoca: 'No inadempimenti, reagiremo duramente' #autostrade #stradadeiparchi #a24 #a25 #anas -