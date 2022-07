Ascolti tv 6 luglio 2022 analisi | Torna Piero Angela e batte la Sciarelli Termina l’agonia de “L’Ora” Bene i pompieri di Italia1 Gentili tiene botta

(Di giovedì 7 luglio 2022)al top: Su Rai1 Tg1 a 3,555 milioni e 25,35%. Reazione a catena 3,456 milioni e 29,7%. Tg1 13.30 a 2,945 miloni e 24,8%. TechetecheTe a 2,845 milioni e 18,1%. Su Canale 5 Tg5 a 2,591 milioni e 18,3%. Che l’estate è ormai nel pieno del suo corso l’ha detto l’arrivo in griglia disu Rai1. Contro Superquark, mercoledì 6, Canale5 ha programmato l’ultima puntata di-Inchiostro contro Piombo. Stabile la presenza di Chi l’ha visto? sulla terza rete, Italia 1 ha proposto il telefilm Chicago Fire e Rai2 il film Un piccolo favore. Mentre, in tema approfondimento, si sono confrontate due proposte: su Rete4 è andato in onda Controcorrente e su La7 Atlantide-Storie di uomini e di mondi con Titanic e Andrea Doria: due gialli, due leggende. Le chicche? La nuova puntata di Chi vuole ...

ParliamoDiNews : Ascolti del 6 luglio: `Superquark` e `Chi l’ha visto?` | TV Sorrisi e Canzoni #ascolti #luglio #superquark #sorrisi… - tvzoomitalia : Ascolti tv 6 luglio 2022: SuperQuark è ancora una garanzia - Teleblogmag : #superquark torna e vince la prima serata #Ascoltitv pur con risultati non eccezionali. Sempre ottimo #chilhavisto… - infoitcultura : Ascolti Tv 6 luglio 2022, buon Superquark, va forte Chi l'ha visto? Reazione a catena da record - zazoomblog : Ascolti TV 6 luglio 2022 record Reazione a Catena: la nuova vincita dei Dammi il La - #Ascolti #luglio #record… -

