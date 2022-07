AEW ROH | Samoa Joe e Jay Lethal si affronteranno a Death Before Dishonor

(Di giovedì 7 luglio 2022) Nei giorni scorsi è stata annunciata la data del prossimo evento della Ring Of Honor, targata Tony Khan, ossia. L’appuntamento è per il prossimo 23 luglio a Lowell, Massachussets. La card dell’evento sta prendendo man mano forma e ieri notte, durante la puntata di Dynamite, è stato annunciato un altro match titolato.Joe sarà chiamato a difendere il suo ROH World Television Title ed ora conosciamo il nome del suo avversario. Joe vsDurante la puntata di AEW Dynamite di ieri notte è stato annunciato un nuovo match per ROHdel prossimo 23 luglio.Joe difenderà il suo ROH World Television Title contro Jay. Questo match si va ad aggiungere ...

Gli FTR continuano a fare incetta di cinture: sono infatti anche campioni di coppia dellae della AAA.All - Atlantic Championship Fatal 4 Way : PAC batte Miro, Malakai Black & Clark Connors ......Harwood & Cash Wheeler) (Tag Team Champions) vs United Empire (Jeff Cobb & Great O - Khan) (IWGP Tag Team Champions) vs Ropping Vice (Trent Beretta & Rocky Romero) Dove e quando si svolgeràx ...