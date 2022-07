Zona Bianca e la strage sulla Marmolada | Mauro Corona lascia lo studio infuriato | «Andate in malora | gentucola»

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Serata ad alta tensione ain prima serata su Rete 4 dove si parlava delladella. In collegamento c’era l’alpinistache ha avuto un acceso diverbio con la giornalista in, Sabrina Scampini. Ad un certo punto, super esperto di montagna e chiamato proprio per analizzare quanto successo sul ghiacciaio, ha cominciato ad alzare la voce contro tutti perdendo decisamente la pazienza in diretta tv sulle reti Mediaset: “in, non conoscete la montagna,a quel paese, me ne vado” sbotta e dopo essersi tolto l’auricolare per il collegamento si alza e se ne vando tutti di stucco in ...