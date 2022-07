Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Vulvodinia, svolta per la malattia di Giorgia Soleri: diagnosi più veloci. «Prima 4 anni, ora mezz'ora» - ilmessaggeroit : Vulvodinia, svolta per la malattia di Giorgia Soleri: diagnosi più veloci. «Prima 4 anni, ora mezz'ora» - andreastoolbox : Vulvodinia, la svolta per la malattia di Giorgia Soleri. Diagnosi più veloci: «Prima 4 anni, ora mezz'ora» -

IL GIORNO

Riconosciuta dalla comunità scientifica come malattia soltanto nel 2003, laè stata per anni vissuta dalle donne come un 'segreto', un disagio psicofisico silenzioso e privo di soluzione, ...Riconosciuta dalla comunità scientifica come malattia soltanto nel 2003, laè stata per anni vissuta dalle donne come un 'segreto', un disagio psicofisico silenzioso e privo di soluzione, ... Vulvodinia, la malattia di Giorgia Soleri: arriva la diagnosi in 30 minuti Grazie al Q-Tipe Test, un esame specifico della vulva, tempi tagliati sdrasticamente. La fidanzata di Damiano dei Maneskin da sempre in prima linea nella battaglia ...