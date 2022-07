Usa, arrestati due uomini in Virginia: «Avevano pianificato un attentato per il 4 luglio» (Di mercoledì 6 luglio 2022) La segnalazione di un cittadino ha evitato un attentato negli Usa lo scorso 4 luglio. Lo ha riferito la polizia di Richmond, in Virginia, dicendo di aver sventato l’attacco grazie alla denuncia di un abitante del posto. L’uomo, che la polizia ha definito «un eroe», si sarebbe casualmente imbattuto in una conversazione su un attacco programmato durante le celebrazioni del giorno dell’indipendenza a Richmond. Stando al Washington Post, che ha diffuso la notizia, l’uomo avrebbe subito sporto denuncia, consentendo a polizia, Dipartimento per la sicurezza interna e Fbi di avviare le indagini. Due uomini sarebbero ora in carcere con l’accusa di possesso illegale di armi da fuoco. Secondo il Washington Post, dopo l’arresto sarebbero stati anche sequestrati due fucili d’assalto, una pistola e centinaia di munizioni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) La segnalazione di un cittadino ha evitato unnegli Usa lo scorso 4. Lo ha riferito la polizia di Richmond, in, dicendo di aver sventato l’attacco grazie alla denuncia di un abitante del posto. L’uomo, che la polizia ha definito «un eroe», si sarebbe casualmente imbattuto in una conversazione su un attacco programmato durante le celebrazioni del giorno dell’indipendenza a Richmond. Stando al Washington Post, che ha diffuso la notizia, l’uomo avrebbe subito sporto denuncia, consentendo a polizia, Dipartimento per la sicurezza interna e Fbi di avviare le indagini. Duesarebbero ora in carcere con l’accusa di possesso illegale di armi da fuoco. Secondo il Washington Post, dopo l’arresto sarebbero stati anche sequestrati due fucili d’assalto, una pistola e centinaia di munizioni ...

Sbritzz1 : @Ferro_XVI @DA54RE @salvinimi Arrestati perché omosessuali avviene solo nei posti dove nessuno va a protestare e pe… - Milena51302003 : @valdambross Precisiamo che nel Donbass nel 2014 fu attuato un regime change USA. Da allora gli ucronazi perseguita… - mcc43_ : @Venutigi ma il PKK lo fa, anche con rapimento di bambini per farli combattere. Per apprezzarli occorre ignorare ta… - Francescociani5 : @AAguar73 @Gianl1974 Tra cittadini usa arrestati perché combattevano con gli ucraini giornalisti etc credo ne abbia… - malcom_une : RT @francofontana43: Ghana. Prezzi del cibo alle stelle, esplode la protesta La polizia usa i lacrimogeni per disperdere i manifestanti: 29… -