Tragedia della Marmolada | perché non siamo tutti egualmente responsabili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Prima di tutto un pensiero a chi è vicino alle vittime di ieri sulla. L’ho percorsa tre volte la via normale fino a Punta Penia. Laè una montagna fantastica, ma il suo ghiacciaio ora è irriconoscibile. Sì, è il cambiamento climatico, certo. La procura di Trento ha appena aperto un fascicolo sul crollo del ghiacciaio nella. Il reato ipotizzato è disastro colposo. Contro chi? Qualcuno scrive che i colpevolinoi, il nostro stile di vita, le nostre scelte e comportamenti. Ci può stare. Poi però se vogliamo fare analisi più approfondite dovremmo far tesoroletteratura che ci spiega che i comportamenti individuali accadono in un contesto. Sono influenzati dal contesto. Le scelte fatte sul modello di politica economica e sulla distribuzione del ...