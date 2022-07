Tenta di difendere una donna durante una lite col marito | ucciso a coltellate

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Un 40enne, Vitalie Sofroni, è morto ieri sera a Gaione, una frazione di Parma, accoltellato in un parcheggio di via Fontanini. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo, di origine moldava, sarebbe intervenuto in tarda serata perunache stava subendo un'aggressione da parte del, un suo collega di lavoro. Sembra che i due si stessero separando e che si fossero incontrati per un chiarimento. La vittima li ha visti litigare animatamente, poi ha deciso di intervenire finché il coniuge, un suo connazionale, si sarebbe scagliato contro di lui con un coltello sferrando diversi fendenti e uccidendolo. Il presunto omicida è poi scappato in un parco, ma è stato individuato dai carabinieri e, in collaborazione con la Squadra mobile della polizia, è stato portato in caserma. Secondo quanto emerso, sul ...