Robert Crimo | che era stato arrestato per la sparatoria del 4 luglio vicino a Chicago | è stato formalmente accusato di aver ucciso 7 persone

Grand_Battery : RT @beretta_g: Il 21nne della strage di #Chicago ha usato un fucile semi-automatico tipo AR-15 che deteneva legalmente. Sono i fucili più u… - angelosaj : Malgrado fosse stato preso in carico dai servizi psichiatrici Robert E. Crimo aveva acquistato legalmente ben cinqu… - ilpost : Robert Crimo, che era stato arrestato per la sparatoria del 4 luglio vicino a Chicago, è stato formalmente accusato… - annaBusca : RT @ProfCampagna: Arrestato Robert Crimo per la sparatoria di #Chicago. È un rapper sostenitore di Donald #Trump. Un giorno, sui libri di S… - Aringoogle : RT @beretta_g: Il 21nne della strage di #Chicago ha usato un fucile semi-automatico tipo AR-15 che deteneva legalmente. Sono i fucili più u… -

la Repubblica

E.III, questo il nome del killer rivelato dalle forze dell'ordine, avrebbe pianificato la sparatoria già da settimane. Da una prima ricostruzione, per non essere riconosciuto si è ...Bobby, come lo chiamano in famiglia, vive in un appartamento insieme al padreJr, fan di Trump come lui. Il presidente americano Joe Biden in occasione delle celebrazioni per il 4 luglio ... Chi è Robert Crimo, arrestato per la sparatoria del 4 luglio in Illinois The parents of a toddler were killed in a mass shooting at the Fourth of July parade in Highland Park, Illinois, on Monday, the city manager said.The gunman who attacked an Independence Day parade in suburban Chicago fired more than 70 rounds with an AR-15-style gun that killed seven people, then eva ...