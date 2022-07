Qualcosa è cambiato. Ieri tromba d’aria nel barese, oggi Bari codice giallo. Verso il calo delle temperature Puglia, meteo: venerdì previsto un calo di 10-14 gradi rispetto ai giorni di Caronte oltre a temporali e grandinate (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo una dozzina di giorni in codice rosso Bari oggi e domani sarà caratterizzata dal bollino giallo, fra le città campione in tema di ondate di calore. Ieri pomeriggio una tromba d’aria fra Polignano e Castellana Grotte, con alberi sradicati ed altri danni. Il caldo asfissiante di Caronte sta per lasciare spazio definitivamente all’anticiclone delle Azzorre e ad aria fresca proveniente dal nord Europa. Ciò nei prossimi giorni, secondo le previsioni, sarà accompagnato da fenomeni di maltempo come temporali e grandinate in aggiunta ad un calo di temperature che per ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo una dozzina diinrossoe domani sarà caratterizzata dal bollino, fra le città campione in tema di ondate dire.pomeriggio unafra Polignano e Castellana Grotte, con alberi sradicati ed altri danni. Il caldo asfissiante dista per lasciare spazio definitivamente all’anticicloneAzzorre e ad aria fresca proveniente dal nord Europa. Ciò nei prossimi, secondo le previsioni, sarà accompagnato da fenomeni di maltempo comein aggiunta ad undiche per ...

