Paura nel Foggiano, un incendio minaccia le case di Ascoli Satriano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Paura oggi ad Ascoli Satriano (Foggia) dove nel pomeriggio le fiamme di un incendio divampato sui Monti Dauni, in località Monsignore-Selva, hanno raggiunto il centro abitato. Dopo aver aggredito una sessantina di ettari di bosco, il fuoco ha risalito il pendio delle montagne arrivando fino alla cittadina, dove ora si trovano una decina di unità antincendio tra personale Arif, Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile e volontari. A coordinare le operazioni il Dos, Direttore operazioni spegnimento di Deliceto. È accorso in supporto anche un velivolo Drago per lanciare acqua dal cielo e provare a spegnere le fiamme. Leggi anche: incendio a Sciacca, le fiamme minacciano l’ospedale Giovanni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022)oggi ad(Foggia) dove nel pomeriggio le fiamme di undivampato sui Monti Dauni, in località Monsignore-Selva, hanno raggiunto il centro abitato. Dopo aver aggredito una sessantina di ettari di bosco, il fuoco ha risalito il pendio delle montagne arrivando fino alla cittadina, dove ora si trovano una decina di unità anttra personale Arif, Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile e volontari. A coordinare le operazioni il Dos, Direttore operazioni spegnimento di Deliceto. È accorso in supporto anche un velivolo Drago per lanciare acqua dal cielo e provare a spegnere le fiamme. Leggi anche:a Sciacca, le fiammeno l’ospedale Giovanni ...

