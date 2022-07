Nuoto, Europei giovanili 2022: Giulia Vetrano e Lorenzo Galossi, coppia d’argento nei 200 stile libero (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si è conclusa la seconda giornata di semifinali e di finali degli Europei 2022 di Nuoto giovanile in programma a Otopeni (Romania). Un day-2 nel quale gli azzurrini hanno ottenuto due argenti di qualità. Nei 200 stile libero Giulia Vetrano è giunta seconda con il crono di 1:59.60 preceduta dall’ungherese Nikoletta Padar (1:58.43) e davanti alla turca Merve Tuncel (2:00.02). Nella distanza maschile, pronostici rispettati con il padrone di casa, David Popovici, a segno in 1:45.45 a precedere Lorenzo Galossi che con il tempo di 1:47.71 ha migliorato di 2 centesimi il record italiano categoria “Ragazzi-Juniores” che deteneva con il tempo delle semifinali. A completare il podio il britannico Jacob Whittle (1:47.85). Nei 50 dorso donne la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si è conclusa la seconda giornata di semifinali e di finali deglidigiovanile in programma a Otopeni (Romania). Un day-2 nel quale gli azzurrini hanno ottenuto due argenti di qualità. Nei 200è giunta seconda con il crono di 1:59.60 preceduta dall’ungherese Nikoletta Padar (1:58.43) e davanti alla turca Merve Tuncel (2:00.02). Nella distanza maschile, pronostici rispettati con il padrone di casa, David Popovici, a segno in 1:45.45 a precedereche con il tempo di 1:47.71 ha migliorato di 2 centesimi il record italiano categoria “Ragazzi-Juniores” che deteneva con il tempo delle semifinali. A completare il podio il britannico Jacob Whittle (1:47.85). Nei 50 dorso donne la ...

